Президент ПСЖ не намерен отпускать Рабьо

Президент «Пари Сен-Эермен»не намерен продавать полузащитникаэтим летом, сообщает Mundo Deportivo.

В этом вопросе взгляды Аль-Хелайфи кардинально отличаются от мнения спортивного директора клуба Антеро Энрике, который продумывает различные варианты трансфера 23-летнего француза.

В услугах Рабьо заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Барселона».

Ранее стало известно, что новый главный тренер ПСЖ Томас Тухель не планирует использовать хавбека в основном составе.

Стоит отметить, что через год Рабьо станет свободным агентом — его контракт рассчитан до 30 июня 2019 года.

В минувшем сезоне Адриен провел 50 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 0