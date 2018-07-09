Президент ПСЖ не намерен отпускать Рабьо

Адриен Рабьо
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В этом вопросе взгляды Аль-Хелайфи кардинально отличаются от мнения спортивного директора клуба Антеро Энрике, который продумывает различные варианты трансфера 23-летнего француза.
В услугах Рабьо заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Барселона».
Ранее стало известно, что новый главный тренер ПСЖ Томас Тухель не планирует использовать хавбека в основном составе.
Стоит отметить, что через год Рабьо станет свободным агентом — его контракт рассчитан до 30 июня 2019 года.
В минувшем сезоне Адриен провел 50 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 0