Маммана планирует вернуться на поле к первому туру РФПЛ

Защитник «Зенита», восстанавливающийся от травмы крестообразных связок колена, рассказал, когда планирует вернуться в строй.

«Что знал о Семаке до его назначения? То, какого успеха он достиг со скромной "Уфой", говорит о многом. Не сомневался, что он хороший специалист, много знающий о футболе. Это неудивительно, учитывая то, в каких больших клубах Семак играл, когда был футболистом.

Уверен, у него можно будет многому научиться. Поэтому хочу скорее показать ему, на что способен, завоевать доверие и играть в основе. Этого хочет каждый из нас.

Когда вернусь на поле? Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Например, к первому туру Премьер-лиги», — приводит слова Мамманы «Спорт-Экспресс». 0