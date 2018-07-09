ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловВечеринка закончилась. Дальше идут хорваты
  • 08:10
    • Стало известно, кто возглавит сборную Испании
  • 07:33
    • Защитник сборной Хорватии не сыграет против Англии из-за травмы
  • 07:20
    • «Интеру» нужен защитник ЦСКА
  • 07:07
    • Дзюба и Черышев вошли в сборную открытий ЧМ-2018 по версии ESPN     Короче, ЧМ. 7 и 10 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
    Все новости спорта

    «Интеру» нужен защитник ЦСКА

    ЦСКА РФПЛ Футбол России Трансферы Интер Серия A Футбол Италии Атлетико Примера Футбол Испании Календарь РФПЛ
    Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Calciomercato.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Миланский клуб ведет поиски правого защитника после того, как не смог выкупить Жоау Канселу у «Валенсии».

    По информации источника, 27-летний Фернандес — лишь один из примерно десяти игроков этого амплуа в списке возможных приобретений «нерадзурри». Также в список входят Шиме Врсалько из «Атлетико», Алессандро Флоренци из «Ромы», Маттео Дармиан из «Манчестер Юнайтед».

    Приоритетным вариантом для «Интера» остается Врсалько.

    В минувшем сезоне Фернандес провел 25 матчей в РФПЛ и отметился тремя результативными передачами. На ЧМ-2018 он сыграл пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Головин в «Челси», Кутепов в «Фиорентине», а Смолов — в «Локо»
  • 06/07/2018 в 02:08
    •
  • Прогноз
  • Франция — Бельгия
  • 2,17
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Проведет ли Федерер много времени на корте?
  • Роджер Федерер — Адриан Маннарино. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
  • Справится ли Циципас с подачей Изнера?
  • Джон Изнер — Стефанос Циципас. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
  • Слуцкий постарается удивить Фонсеку
  • «Шахтер Донецк» — «Витесс». Прогноз и ставки
  • 1,82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игорь Акинфеев Футбол Дневник ЧМ-2018. Сборная России прощается с мундиалемО главных событиях двадцать первого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России Вчера в 01:441
  • 09:48
    • «Ньюкасл» продлит аренду вингера «Челси»
  • 09:30
    • Вратарь «Локомотива» перешел в «Ротор»
  • 09:20
    • Эвра посоветовал Роналду переходить в «Ювентус» и играть до 2050 года
    Фотогалерея ЧМ-2018. Россия — Хорватия 2:2 (3:4 пен.)Сборная России уступила в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватии в серии пенальти 3:4. Лучшие фото матча 07/07/2018 в 22:16
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Хачанов против Джоковича
  • 3,58
    •
  • 09:01
    • Президент ПСЖ не намерен отпускать Рабьо
  • 08:59
    • «Хьюстон» подписал новый контракт с Крисом Полом
  • 08:48
    • Защитник «Беневенто» может перейти в «Крылья Советов»
    Гарри Кейн Футбол Англичане скучно закрыли ЧМ-2018 в СамареПобеда сборной Англии над Швецией в 1/4 финала ЧМ — в нашем обзоре прессы 07/07/2018 в 22:140
  • 08:34
    • Во «Флориде» верят в Денисенко
  • 08:23
    • Ушел из жизни семикратный чемпион НБА
  • 08:20
    • Кокорин: Тренер над нами издевается
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие