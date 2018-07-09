«Интеру» нужен защитник ЦСКА

Защитник ЦСКА и сборной Россииможет продолжить карьеру в «Интере», сообщает Calciomercato.

Миланский клуб ведет поиски правого защитника после того, как не смог выкупить Жоау Канселу у «Валенсии».

По информации источника, 27-летний Фернандес — лишь один из примерно десяти игроков этого амплуа в списке возможных приобретений «нерадзурри». Также в список входят Шиме Врсалько из «Атлетико», Алессандро Флоренци из «Ромы», Маттео Дармиан из «Манчестер Юнайтед».

Приоритетным вариантом для «Интера» остается Врсалько.

В минувшем сезоне Фернандес провел 25 матчей в РФПЛ и отметился тремя результативными передачами. На ЧМ-2018 он сыграл пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. 0