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    Эвра посоветовал Роналду переходить в «Ювентус» и играть до 2050 года

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    Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра посоветовал нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду переходить в туринский «Ювентус».

    Патрис Эвра
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    «Я не говорил с Криштиану на эту тему, но вот ему мой совет: если хочешь играть до 2050 года — тебе следует перейти в "Ювентус". Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Все просто.

    Я благодарен "Ювентусу", потому что если я и продолжал играть и побеждать после "Манчестер Юнайтед", то только благодаря этому клубу. "Юве" навсегда в моем сердце.

    Криштиану, сделай правильный выбор. Ты знаешь, как много итальянцев обожают тебя. Но если ты согласишься перейти в "Ювентус", то тебе придется работать и работать усердно. Так много, что забудешь об отпуске.

    Но это и есть выбор. Либо продолжаешь играть до 2050 года, либо просто доигрываешь. Если ты выберешь "Юве", то на следующий чемпионат мира отправишься не в роли талисмана, а в роли главного героя», — приводит слова Эвра Football Italia.

    Напомним, Эвра выступал за «Ювентус» с 2014 по 2017 год. 0

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