Эвра посоветовал Роналду переходить в «Ювентус» и играть до 2050 года

Бывший защитник сборной Франциипосоветовал нападающему мадридского «Реала»переходить в туринский «Ювентус».

«Я не говорил с Криштиану на эту тему, но вот ему мой совет: если хочешь играть до 2050 года — тебе следует перейти в "Ювентус". Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Все просто.

Я благодарен "Ювентусу", потому что если я и продолжал играть и побеждать после "Манчестер Юнайтед", то только благодаря этому клубу. "Юве" навсегда в моем сердце.

Криштиану, сделай правильный выбор. Ты знаешь, как много итальянцев обожают тебя. Но если ты согласишься перейти в "Ювентус", то тебе придется работать и работать усердно. Так много, что забудешь об отпуске.

Но это и есть выбор. Либо продолжаешь играть до 2050 года, либо просто доигрываешь. Если ты выберешь "Юве", то на следующий чемпионат мира отправишься не в роли талисмана, а в роли главного героя», — приводит слова Эвра Football Italia.

Напомним, Эвра выступал за «Ювентус» с 2014 по 2017 год. 0