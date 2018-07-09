Буффон: Докажу, что я все еще отличный голкипер

Голкиперпрокомментировал свой трансфер в

«Я решил присоединиться к ПСЖ, потому что чувствую, что еще способен привнести что-то важное. Хочу доказать, что я все еще отличный голкипер, и я это сделаю. До прошлого года я выступал в составе сборной Италии, показав, что я все еще способен конкурировать. Буду играть до тех пор, пока чувствую себя хорошо, и докажу, что я один из лучших. Как только перестану быть таковым, я отступлю», — цитирует Буффона Football Italia.

«Мне нравятся трудности, я люблю испытывать себя на прочность. Первая тренировка далась мне нелегко, так как многие из ребят в команде говорят на другом языке, но это не делает меня менее счастливым», — отметил голкипер.

Напомним, Буффон подписал контракт с ПСЖ на один сезон с возможностью продления еще на год. 0