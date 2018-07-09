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    Буффон: Докажу, что я все еще отличный голкипер

    ПСЖ Футбол Франции Лига 1 Ювентус Календарь Лиги 1
    Голкипер Джанлуиджи Буффон прокомментировал свой трансфер в ПСЖ.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон
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    «Я решил присоединиться к ПСЖ, потому что чувствую, что еще способен привнести что-то важное. Хочу доказать, что я все еще отличный голкипер, и я это сделаю. До прошлого года я выступал в составе сборной Италии, показав, что я все еще способен конкурировать. Буду играть до тех пор, пока чувствую себя хорошо, и докажу, что я один из лучших. Как только перестану быть таковым, я отступлю», — цитирует Буффона Football Italia.

    «Мне нравятся трудности, я люблю испытывать себя на прочность. Первая тренировка далась мне нелегко, так как многие из ребят в команде говорят на другом языке, но это не делает меня менее счастливым», — отметил голкипер.

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