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    Новичок ЦСКА Бекао: Меня можно назвать быстрым защитником

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    Защитник Родриго Бекао, который был арендован ЦСКА у «Байи», прокомментировал свой переход.

    Родриго Бекао
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    «ЦСКА отлично известен в Бразилии, у клуба большие традиции. Долго не раздумывал. Холодов не боюсь. Вообще, готов к любым испытаниям. Нужно идти вперед, не оборачиваясь назад.

    Между прочим, в Бразилии я однажды играл при температуре "минус два", это было в Куритибе. Будет еще холоднее? Ничего страшного, выйдем и сыграем! Кроме того, знаю, что в январе, когда Россия завалена снегом, чемпионат берет паузу, а команды уезжают на сборы в более теплые страны.

    Полагаю, меня можно назвать быстрым защитником, умеющим хорошо сыграть в отборе. Над чем в первую очередь надо работать? Прежде всего, пожалуй, над выходом из обороны в атаку.

    Чтобы стать победителем, человек должен много работать. Запомнились слова моего первого тренера, его зовут Ароуду. Он сказал: "Необходимо самому принимать важные решения, поскольку именно тебе, и никому другому, нести за них ответственность. Только ты сам определяешь, какой дорогой пойдешь". Я рад, что оказался в ЦСКА, очень счастлив и мотивирован. Спасибо, что поверили в меня, надеюсь, что смогу соответствовать вашим ожиданиям», — цитирует 22-летнего бразильца Bobsoccer. 0

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