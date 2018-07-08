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    Московское «Динамо» разгромно проиграло «Зениту» в товарищеском матче

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    Питерский «Зенит» и московское «Динамо» провели товарищеский матч в австрийском Оберндорф-ин-Тиролев в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-лиги.

    «Зенит» — «Динамо»
    «Зенит» — «Динамо»
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    Встреча завершилась уверенной победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 5:0 (1:0).

    У победителей отличились Эрнани, Лука Джорджевич (дубль), Роберт Мак и Илья Скроботов.

    Календарь и таблица РФПЛ

    Напомним, сезон-2018/19 российской Премьер-лиги обе команды откроют 29 июля: «Зенит» сыграет на выезде с «Енисеем», а «Динамо» встретится в гостях с тульским «Арсеналом».

    Товарищеский матч
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 5:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — Эрнани — 39, 2:0 — Джорджевич — 66, 3:0 — Мак — 81, 4:0 — Джорджевич — 84, 5:0 — Скроботов — 90«Зенит»: Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Цаллагов, 60), Нету (Скроботов, 76), Мевля (Каккоев, 82), Чернов (Набиуллин, 61), Ригони (Мак, 61), Краневиттер (Нобоа, 61), Оздоев, Эрнани (Юсупов, 59), Полоз (Шатов, 60), Заболотный (Джорджевич, 57)«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич (Осипенко, 58), Морозов (Темников, 64), Соснин (Москвичев, 46), Хольмен, Тетте (Зотов, 68), Панченко (Обольский, 67), Рауш (Грулев, 58), Луценко (Марков, 46)Предупреждения: Заболотный, 28. Соснин, 31
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