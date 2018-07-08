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    Экс-игрок «Арсенала» может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

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    Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир может продолжит карьеру в «Вест Хэме», утверждает Sky Sports.

    Джек Уилшир
    Джек Уилшир
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    Напомним, у 26-летнего англичанина в конце июня истек контракт с «канонирами». Ожидается, что в ближайшие несколько дней футболист пройдет медицинское обследование в новом клубе, после чего планирует подписать соглашение с «молотобойцами».

    Уилшир является воспитанником «Арсенала». Он дебютировал в составе первой команды лондонцев в 2008 году в возрасте 16 лет. За 10 лет в стане «канониров» хавбек также успел поиграть в аренде в «Болтоне» и «Борнмуте».

    В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. 0

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