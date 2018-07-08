Экс-игрок «Арсенала» может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

Бывший полузащитник лондонскогоможет продолжит карьеру в, утверждает Sky Sports.

Напомним, у 26-летнего англичанина в конце июня истек контракт с «канонирами». Ожидается, что в ближайшие несколько дней футболист пройдет медицинское обследование в новом клубе, после чего планирует подписать соглашение с «молотобойцами».

Уилшир является воспитанником «Арсенала». Он дебютировал в составе первой команды лондонцев в 2008 году в возрасте 16 лет. За 10 лет в стане «канониров» хавбек также успел поиграть в аренде в «Болтоне» и «Борнмуте».

В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. 0