«Крылья Советов» проиграли венскому «Рапида» в контрольном поединке
ФК «Крылья Советов»
Сегодня, 8 июля, подопечные Андрея Тихонова уступила венскому «Рапиду» со счетом 0:1 в товарищеском матче на сборе в Австрии. Единственный мяч был забит на 17-й минуте матча Кельвином Аразе.
Следующий матч в рамках второго сбора самарский клуб проведет 10 июля против пражской «Спарты».
Товарищеский матч
«Крылья Советов» (Самара, Россия) — «Рапид» (Вена, Австрия) — 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — Арасе (17)«Крылья Советов» (1-й тайм): Лория, Бурлак, Полуяхтов, Чичерин, Ланин, Башкиров, Зотов, Калинин, Чочиев, Ткачук, Корниленко«Крылья Советов» (2-й тайм): Конюхов, Надсон, Гаджибеков, Миюшкович, Мияйлович, Башкиров, Алиев, Тихонов, Кленкин, Яковлев, Соболев