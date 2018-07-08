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    «Крылья Советов» проиграли венскому «Рапида» в контрольном поединке

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    Самарские «Крылья Советов» продолжают готовиться к новому сезону российской Премьер-Лиге.

    «Крылья Советов» проиграли венскому «Рапида» в контрольном поединке
    «Крылья Советов» проиграли венскому «Рапида» в контрольном поединке
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    Сегодня, 8 июля, подопечные Андрея Тихонова уступила венскому «Рапиду» со счетом 0:1 в товарищеском матче на сборе в Австрии. Единственный мяч был забит на 17-й минуте матча Кельвином Аразе.

    Следующий матч в рамках второго сбора самарский клуб проведет 10 июля против пражской «Спарты».

    Товарищеский матч
    «Крылья Советов» (Самара, Россия) — «Рапид» (Вена, Австрия) — 0:1 (0:1)
    Гол: 0:1 — Арасе (17)«Крылья Советов» (1-й тайм): Лория, Бурлак, Полуяхтов, Чичерин, Ланин, Башкиров, Зотов, Калинин, Чочиев, Ткачук, Корниленко«Крылья Советов» (2-й тайм): Конюхов, Надсон, Гаджибеков, Миюшкович, Мияйлович, Башкиров, Алиев, Тихонов, Кленкин, Яковлев, Соболев
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