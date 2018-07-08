«Крылья Советов» проиграли венскому «Рапида» в контрольном поединке

Самарскиепродолжают готовиться к новому сезону российской Премьер-Лиге.

Сегодня, 8 июля, подопечные Андрея Тихонова уступила венскому «Рапиду» со счетом 0:1 в товарищеском матче на сборе в Австрии. Единственный мяч был забит на 17-й минуте матча Кельвином Аразе.

Следующий матч в рамках второго сбора самарский клуб проведет 10 июля против пражской «Спарты».