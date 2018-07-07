Агент: Рыжиков мог оказаться в «Витессе», но туда перешел Эдуарду

, агент бывшего вратаря «Рубина», сообщил, что его клиент мог оказаться в голландском «Витессе».

«Рыжиков мог оказаться в "Витессе", но помешали обстоятельства: из "Челси" в "Витесс" перешел другой футболист (Эдуарду — прим. ред.). Благодарны Слуцкому за интерес к футболисту, желание видеть его в своей команде.

Сейчас есть несколько вариантов в Голландии, Бельгии и Китае. На первом месте рассматриваем зарубежный вариант продолжения карьеры», — сказал Сафонов в интервью «Р-Спорт».

Последним клубом 37-летнего Рыжикова был казанский «Рубин», за который он выступал с 2008 года. В составе «Рубина» он дважды стал чемпионом России, побеждал в Кубке и Суперкубке страны. 0