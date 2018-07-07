«Реал» составил шорт-лист сменщиков Роналду

Мадридский «Реал» составил шорт-лист, в который вошли потенциальные сменщики, сообщает Sportitalia.

«Сливочные» готовятся к тому, что португалец покинет их команду этим летом.

Ожидается, что Роналду окажется в «Ювентусе», который заплатит за него от 100 до 150 миллионов евро.

Президент мадридцев Флорентино Перес нацелился на полузащитника «Челси» Эдена Азара, однако переговоры с ним пока не начались, так как Бельгия вышла в полуфинал чемпионата мира.

Другим вариантом станет форвард «Интера» Мауро Икарди, в контракте которого прописана сумма отступных в 110 миллионов евро. Впрочем, заплатить ее нужно до 15 июля, поэтому «Реалу» придется быстро принять решение.

Также в список входит нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, заявивший, что хотел бы получить новый опыт за пределами Германии. 0