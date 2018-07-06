Газзаев: Головин уже подписал контракт с «Челси»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной Россиисообщил, что по его информации полузащитникуже подписал контракт с «Челси».

Ранее британские СМИ сообщали, что 22-летний россиянин является главной трансферной целью «синих» на летний период дозаявок.

«Я думаю, что Головин сам решит, куда ему лучше переходить. Насколько я знаю, он уже подписал контракт с "Челси". Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт. С одной стороны это плюс, с другой, большая ответственность. Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира, проводил матчи национального первенства и Лиги чемпионов», — цитирует «Мир 24» Газзаева.

Ожидается, что ЦСКА заработает на продаже игрока 27 миллионов фунтов. По данным британской прессы, лондонцы не станут отдавать Головина в аренду, а дадут ему шанс проявить себя в основном составе команды. 0