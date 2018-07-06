Буффон: Знаю, о чем мечтают в ПСЖ

Итальянский вратарьпрокомментировал подписание контракта с французским

«Я счастлив присоединиться к этому клубу. Впервые в карьере покинул Италию. Только такой амбициозный проект мог заставить меня согласиться на этот шаг. Благодарен клубу и его руководству за доверие.

Знаю, о чем мечтают в ПСЖ. Сделаю все, чтобы мой опыт и энергия помогли команде добиваться побед достигать поставленных целей», — цитирует 40-летнего вратаря пресс-служба парижан.

Буффон в мае провел свой последний матч за «Ювентус» и покинул клуб, в котором провел 17 лет. 0