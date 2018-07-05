«Локомотив» решил не продлевать контракт с Тарасовым

Срок действия его контракта с «железнодорожниками» истёк 30 июня.

В четверг, 5 июля, состоялось заседание трансферного комитета «Локомотива», на котором было принято решение не подписывать новый договор с Тарасовым. Таким образом, 31-летний футболист вынужден искать новый клуб.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. Вместе с «железнодорожниками» он выигрывал чемпионат России (сезон-2017/18) и дважды побеждал в Кубке страны (2014/15 и 2016/17). В минувшем сезоне полузащитник провёл 24 матча в РФПЛ и забил 2 мяча. 0