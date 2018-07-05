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    «Локомотив» решил не продлевать контракт с Тарасовым

    Локомотив РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов
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    Срок действия его контракта с «железнодорожниками» истёк 30 июня.

    В четверг, 5 июля, состоялось заседание трансферного комитета «Локомотива», на котором было принято решение не подписывать новый договор с Тарасовым. Таким образом, 31-летний футболист вынужден искать новый клуб.

    Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. Вместе с «железнодорожниками» он выигрывал чемпионат России (сезон-2017/18) и дважды побеждал в Кубке страны (2014/15 и 2016/17). В минувшем сезоне полузащитник провёл 24 матча в РФПЛ и забил 2 мяча. 0

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