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    СМИ: «Реал» готов предложить Роналду улучшенный контракт

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    Как сообщает Daily Record, мадридский «Реал» готов предложить нападающему команды Криштиану Роналду улучшенный контракт, чтобы сохранить его в клубе.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    «Королевский клуб» готов платить Роналду 30 миллионов евро в год — именно столько он требовал у клуба ранее и именно столько, по словам прессы, намерен платить ему «Ювентус».

    Ранее сообщалось, что Роналду принял решение покинуть «Реал» ещё в январе, когда клуб установил на него ценник в 100 миллионов евро. «Ювентус» в свою очередь готов удовлетворить финансовые запросы «сливочных».

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    • Криштиану Роналду выступает в «Реале» с 2009 года. За это время португалец забил 450 мячей в 438 матчах и отдал 131 голевую передачу. 0

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