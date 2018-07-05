СМИ: «Реал» готов предложить Роналду улучшенный контракт

Как сообщает Daily Record, мадридскийготов предложить нападающему командыулучшенный контракт, чтобы сохранить его в клубе.

«Королевский клуб» готов платить Роналду 30 миллионов евро в год — именно столько он требовал у клуба ранее и именно столько, по словам прессы, намерен платить ему «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Роналду принял решение покинуть «Реал» ещё в январе, когда клуб установил на него ценник в 100 миллионов евро. «Ювентус» в свою очередь готов удовлетворить финансовые запросы «сливочных».

Криштиану Роналду выступает в «Реале» с 2009 года. За это время португалец забил 450 мячей в 438 матчах и отдал 131 голевую передачу. 0