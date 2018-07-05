У «Спартака» нет предложений по Промесу за 30 миллионов евро

Московский «Спартак» в настоящее время не располагает предложениями по полузащитнику, которые бы устроили клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Красно-белые» готовы расстаться с голландцем, но просят за него не менее 30 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в контракте в виде отступных.

Ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны «Саутгемптона», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Сампдории», «Интера», «Ромы» и одного из китайских клубов.

На днях «Спартак» подпишет полузащитника Александра Ташаева, который покинул «Динамо». Хавбек играет на той же позиции, что и Промес.

В минувшем сезоне Промес провел за «Спартак» 38 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. 0