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    У «Спартака» нет предложений по Промесу за 30 миллионов евро

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    Московский «Спартак» в настоящее время не располагает предложениями по полузащитнику Квинси Промесу, которые бы устроили клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Квинси Промес
    Квинси Промес
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    «Красно-белые» готовы расстаться с голландцем, но просят за него не менее 30 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в контракте в виде отступных.

    Ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны «Саутгемптона», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Сампдории», «Интера», «Ромы» и одного из китайских клубов.

    На днях «Спартак» подпишет полузащитника Александра Ташаева, который покинул «Динамо». Хавбек играет на той же позиции, что и Промес.

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    • В минувшем сезоне Промес провел за «Спартак» 38 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. 0

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