Моджи: Думаю, Роналду уже подписал контракт с «Ювентусом»

Бывший генеральный директор «Ювентуса»заявил, что форвард «Реала»прошёл медосмотр и подписал контракт с туринским клубом.

«Думаю, Роналду уже подписал контракт и прошёл медосмотр в Мюнхене», — написал Моджи в своём твиттере.

Пока неясно, пошутил функционер или это правдивая информация. Ранее Моджи заявлял, что «Ювентус» заключил контракт с сербским хавбеком Сергеем Милинковичем-Савичем, который, однако, продолжил карьеру в «Лацио».

Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал», а мадридский клуб готов продать форварда за 100 млн евро.

«Ювентус» же якобы предложил игроку годовой оклад в размере 30 млн евро и контракт, рассчитанный на четыре сезона, до лета 2022 года. 0