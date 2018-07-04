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    Моджи: Думаю, Роналду уже подписал контракт с «Ювентусом»

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    Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи заявил, что форвард «Реала» Криштиану Роналду прошёл медосмотр и подписал контракт с туринским клубом.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    «Думаю, Роналду уже подписал контракт и прошёл медосмотр в Мюнхене», — написал Моджи в своём твиттере.

    Пока неясно, пошутил функционер или это правдивая информация. Ранее Моджи заявлял, что «Ювентус» заключил контракт с сербским хавбеком Сергеем Милинковичем-Савичем, который, однако, продолжил карьеру в «Лацио».

    Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал», а мадридский клуб готов продать форварда за 100 млн евро.

    «Ювентус» же якобы предложил игроку годовой оклад в размере 30 млн евро и контракт, рассчитанный на четыре сезона, до лета 2022 года. 0

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