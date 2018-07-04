Вратарь сборной Исландии перешел в «Карабах»

Вратарь сборной Исландиистал игроком азербайджанского «Карабаха», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на два года.

Последние два сезона голкипер защищал цвета датского клуба «Раннерс», в составе которого сыграл 69 матчей (из них 21 — на ноль).

Хальдорссон дебютировал за основную сборную Исландии в сентябре 2011 года и с тех пор провел за команду 52 встречи. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала Евро-2016.

На групповом этапе чемпионата мира в России Хальдорссон в трех матчах пропустил 5 мячей и отразил пенальти от аргентинца Лионеля Месси. Исландия заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018.

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