«Зенит» отправился на второй сбор в Австрию

Футболисты «Зенита»
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Состав из 26 игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;
Защитники: Никита Каккоев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Ибрагим Цаллагов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Евгений Чернов;
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак;
Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Лука Джорджевич и Антон Заболотный.
Команда будет работать в Кицбюэле (Австрия) до 12 июля включительно. 8 июля «сине-бело-голубые» сыграют с московским «Динамо». 0