Семин: По контрактам трех игроков идут переговоры

Главный тренеррассказал о том, что клуб ведет переговоры по продлению контрактов с

«Идут переговоры по Тарасову. Он остался, не поехал на сбор. Не только он, но и Виталик Денисов и Пейчинович. Они ведут переговоры. Как дальше дела пойдут? Я не могу ответить. Этот вопрос лучше задавать президенту клуба», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».

«Когда может наступить ясность? В ближайшее время, я надеюсь. Ждать уже нельзя. Иначе не хватит времени на подготовку», — добавил главный тренер «железнодорожников».

Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» продлил контракты с Тарасом Михаликом и Александром Коломейцевым.

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