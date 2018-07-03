Капитан «Атлетико» продолжит карьеру в Катаре

Полузащитник мадридскогостал игроком. Об этом сообщает официальный сайт катарского клуба.

Соглашение рассчитано на три сезона с зарплатой около шести миллионов евро в год.

В «Аль-Садде» партнером Габи будет легендарный капитан «Барселоны» Хави, выступающий за клуб с 2015 года.

Всю свою карьеру Габи провел в составе «матрасников», кроме 2007-11 годов, когда играл за «Сарагосу». На его счету 413 матчей и 10 голов за мадридцев во всех турнирах.

С мадридским клубом Габи по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дважды побеждал в Лиге Европы и дважды доходил до финалов Лиги чемпионов. 0