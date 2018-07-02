«Арсенал» усилился защитником дортмундской «Боруссии»

Лондонскийна своем официальном сайте объявил о трансфере защитника

На данный момент срок контракта с 30-летним футболистом не сообщается. В «Арсенале» Сократис будет выступать под номером 5.

Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Контракт грека с предыдущим клубом — дортмундской «Боруссией», истекал летом следующего года.

В минувшем сезоне Папастатопулос провел 43 матча во всех турнирах и забил три мяча.

За «Боруссию» он отыграл в 198 играх, в которых забил 10 голов, завоевав с клубом два чемпионских титула и один кубок Германии..

На счету игрока 79 матчей за сборную Греции.

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