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    • «Арсенал» усилился защитником дортмундской «Боруссии»
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    «Арсенал» усилился защитником дортмундской «Боруссии»

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    Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Сократиса Папастатопулоса.

    Сократис Папастатопулос
    Сократис Папастатопулос
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    На данный момент срок контракта с 30-летним футболистом не сообщается. В «Арсенале» Сократис будет выступать под номером 5.

    Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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    • Контракт грека с предыдущим клубом — дортмундской «Боруссией», истекал летом следующего года.

    В минувшем сезоне Папастатопулос провел 43 матча во всех турнирах и забил три мяча.

    За «Боруссию» он отыграл в 198 играх, в которых забил 10 голов, завоевав с клубом два чемпионских титула и один кубок Германии..

    На счету игрока 79 матчей за сборную Греции.

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