«Арсенал» усилился защитником дортмундской «Боруссии»

Сократис Папастатопулос
«Арсенал»
На данный момент срок контракта с 30-летним футболистом не сообщается. В «Арсенале» Сократис будет выступать под номером 5.
Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Контракт грека с предыдущим клубом — дортмундской «Боруссией», истекал летом следующего года.
В минувшем сезоне Папастатопулос провел 43 матча во всех турнирах и забил три мяча.
За «Боруссию» он отыграл в 198 играх, в которых забил 10 голов, завоевав с клубом два чемпионских титула и один кубок Германии..
На счету игрока 79 матчей за сборную Греции.
HE’S HERE 😁 #SOKRATIS pic.twitter.com/fnVp54fjto— Arsenal FC (@Arsenal) 2 июля 2018 г.