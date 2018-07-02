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    «Челси» расстался с вратарем

    Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы Календарь АПЛ
    Хорватский вратарь Матей Делач покинул «Челси» на правах свободного агента.

    Матей Делач
    Матей Делач
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    Он числился игроком лондонской команды восемь лет, но не провел за нее ни одного официального матча.

    Делач перешел в «Челси» из хорватского «Интера» в 2010 году, однако из-за проблем с получением разрешения на работу в Англии был отдан в аренду. Все эти годы он временно играл за «Витесс», чешское «Динамо», «Виторию», «Войводину», «Сараево», «Арль-Авиньон», «Мускрон-Перювельз».

    При этом Делач время от времени тренировался с основной командой «Челси» и проходил предсезонную подготовку.

    30 июня у него истек контракт с «Челси».

    25-летний Делач, имеющий опыт выступлений за юношеские сборные Хорватии, заключил полноценный контракт с датским клубом «Хорсенс».

    «Для меня честь и привилегия — быть частью семьи "Челси" на протяжении восьми лет. Хочу поблагодарить всех в клубе за то, что он сделали меня лучше как человека и вратаря», — написал Делач на своей странице в Instagram.

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