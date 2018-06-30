«Рубин» завершил сбор в Сербии поражением

Курбан Бердыев
ФК «Рубин»
Встреча завершилась поражением казанцев со счетом 0:1.
Подопечные Курбана Бердыева пропустили единственный в матче гол уже в добавленное ко второму тайму время.
Как сообщает официальный сайт «Рубина», казанцы провели этот матч двумя составами.
«Рубин» в первом тайме: Акмурзин, Голдобин, Уремович, Чико Флорес, Сорокин, Хрубик, Коновалов, Сагаз, Могилевец, Байрамян, Попов.
«Рубин» во втором тайме: Коновалов Иван, Ситдиков, Бергстрём, Доронин, Мухаметзянов, Седов, Базаев, Казанский, Кочич (Павленко, 83), Умаров, Бухаров.
Второй сбор казанского клуба пройдет в Австрии с 6 по 21 июля. 0