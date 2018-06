«Ньюкасл» подписал капитана сборной Кореи

«Ньюкасл» на своем официальном сайте объявил о переходе капитана сборной Южной Кореи

Последним клубом корейца был «Суонси», который он покинул на правах свободного агента по окончании сезона-2017/18.

Контракт футболиста с «Ньюкаслом» рассчитан на два года.

«Ки — футболист с богатым опытом игры в АПЛ и на международном уровне, поэтому я не сомневался в этом трансфере», — сказал менеджер «сорок» Рафаэль Бенитес.

В минувшем сезоне Ки Сон Ен провел 25 матчей в Премьер-лиге, забил два гола и дважды ассистировал партнерам.

👀 Ki Sung-Yueng became Newcastle United's second signing of the summer today.

Go to https://t.co/6wuhjL9BPv for his first interview, the thoughts of Rafa Benítez and an exclusive gallery. #KiSigning #NUFC pic.twitter.com/W8fqQwjai3