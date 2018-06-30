Ханни рад переходу Жиго в «Спартак»

Полузащитник «Спартака»поделился впечатлениями от начала работы на предсезонном сборе, а также рассказал о новичке команды

«Для меня всегда в удовольствие вернуться на поле. Я не играл 1,5 месяца. Нелегко вернуться в игру, но я счастлив быть на поле после этого долгого периода и надеть футболку "Спартака".

В межсезонье мы всегда проводим много спаррингов, уже привыкли к этому. Не очень легко бегать в такую жару. Нужно больше пить.

Жиго? Мы оба выступали в бельгийском чемпионате, только в разных командах. Самуэль — хороший защитник. Раз он сейчас в "Спартаке", значит, он отлично проявил себя в "Генте". Рад переходу Жиго в "Спартак" еще и потому, что с ним могу поговорить по-французски», — сказал Ханни в интервью пресс-службе «Спартака». 0