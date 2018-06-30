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    Буффон трогательно попрощался с «Ювентусом»

    Ювентус Футбол Италии
    Голкипер Джанлуиджи Буффон попрощался с «Ювентусом», опубликовав пост в соцсетях в свой последний день в клубе.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон
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    «17 лет в составе бьянконери сегодня официально закончились. 17 лет, наполненные друзьями, одноклубниками, победами, поражениями, трофеями, словами, злостью, разочарованиями, счастьем и множеством эмоций. Я не забуду ничего из этого. Это всегда будет со мной», — написал Буффон.

    Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года и завоевал с туринцами 19 трофеев.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Буффон согласовал контракт с ПСЖ, однако парижский клуб пока не объявляет о трансфере из-за ожидания вердикта по дисквалификации вратаря.

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