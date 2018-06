Буффон трогательно попрощался с «Ювентусом»

Голкиперпопрощался с, опубликовав пост в соцсетях в свой последний день в клубе.

«17 лет в составе бьянконери сегодня официально закончились. 17 лет, наполненные друзьями, одноклубниками, победами, поражениями, трофеями, словами, злостью, разочарованиями, счастьем и множеством эмоций. Я не забуду ничего из этого. Это всегда будет со мной», — написал Буффон.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года и завоевал с туринцами 19 трофеев.

17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine pic.twitter.com/Qu1vb0UOH2