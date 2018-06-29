Торрес может продолжить карьеру в Японии

Экс-нападающийможет продолжить карьеру в Японии.

Как утверждает Sport.es, новым клубом Торреса может стать японский «Саган Тосу».

Источник подтвердил изданию, что «Саган Тосу» ведет переговоры с нападающим. В то же время, по данным японских СМИ, переговоры уже прошли успешно, и Торрес поставит подпись под контрактом на три сезона с зарплатой 6,2 миллиона евро в год.

Стоит отметить, что «Саган Тосу» является одним из аутсайдеров чемпионата Японии — команда занимает в турнире предпоследнее место.

Напомним, после окончания прошлого сезона 34-летний Торрес покинул «Атлетико». 0