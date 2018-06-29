РФС увеличил штрафы за пиротехнику и установил температурные нормы для матчей

Советник президента РФС по правовым вопросамрассказал, что были установлены температурные нормы на проведение матчей РФПЛ, а также поведал о других изменениях в регламенте.

«Если температура воздуха ниже -15 и выше +35 градусов, то для проведения игры требуется согласие обоих участников.

Медицинский регламент также содержит повышенные требования к охране здоровья несовершеннолетних игроков, которые выступают в первенстве России среди молодежных команд клубов Премьер-лиги и в других соревнованиях.

Был изменен регламент по статусу и переходам игроков. Мы смогли убедить ФИФА разрешить на три года в качестве эксперимента регистрировать несовершеннолетних игроков-иностранцев в российских любительских клубах и спортивных школах без обязательного обращения в Комитет ФИФА по статусу игроков, где рассмотрение занимает много месяцев, а рассматривать это в соответствующем Комитете РФС.

Это упростит процедуру регистрации иностранцев. Если же они будут попадать в профессиональный футбол, то до достижения совершеннолетия для этого по-прежнему будет требоваться разрешение от ФИФА.

Что касается Дисциплинарного регламента РФС, то мы обсудили понижение штрафов для женских профессиональных клубов. Сочли, что они не должны платить больше, чем клубы ПФЛ. Также было принято решение, что штрафы для клубов за использование пиротехники увеличатся на 20 процентов», – приводит слова Рогачева официальный сайт РФС. 0