«Рубин» усилился воспитанником академии «Спартака»

«Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем

Соглашение казанского клуба с 23-летним футболистом рассчитано на четыре года.

Коновалов является воспитанником балашихинского футбола и академии ФК «Спартак». Выступал за молодежную команду пермского «Амкара» (2013/14), «СКЧФ Севастополь» (первая половина сезона 2014/15), клуб ПФЛ «Астрахань» (вторая половина сезона 2014/15).

Следующие полтора сезона отыграл в клубе сербской Суперлиги «Раднички». С января 2017 года — в составе клуба «Бачка» (Сербия). С сентября 2017 по июнь 2018 – в «Торпедо-БЕЛАЗ» (Белоруссия). В минувшем чемпионате Белоруссии сыграл 7 матчей, в которых пропустил два гола, в пяти матчах оставил ворота «сухими». 0