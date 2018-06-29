СМИ: «Ювентус» вышел из переговоров по Головину

Туринский, скорее всего, не подпишет полузащитникаи московского ЦСКА

Как сообщает Goal, «Ювентусу» не удалось договориться с ЦСКА о сумме трансфера футболиста, а потому туринцы вышли из переговоров.

По данным СМИ, «Ювентус» предлагал за Головина 23 миллиона евро плюс бонусы, в то же время ЦСКА рассчитывает на 30 миллионов. Туринцы не будут делать новое предложение по россиянину.

Фаворитом в борьбе за Головина стал лондонский «Челси», который уже вступил в переговоры с «армейцами».

Напомним, ранее также сообщалось о том, что Головин не является приоритетным вариантом для «Ювентуса». 0