ЦСКА сыграл вничью с 5-й командой чемпионата Австрии

Счет на 20-й минуте открыли армейцы — Фёдор Чалов отличился после передачи от Витиньо. Однако уже через 7 минут австрийцы отыгрались — гол забил полузащитник Эдриса Лубега.
«Адмира Ваккер» финишировал на пятом месте в минувшем сезоне австрийской Бундеслиги.
Товарищеский матч
«Адмира Ваккер» (Австрия) — «ЦСКА» (Москва) — 1:1 (1:1)
Голы: Чалов, 20 (0:1). Лубега, 26 (1:1)«Адмира Ваккер»: Ляйтнер (Куттин, 46), Цвиршиц, Штраусс, Айву, Спасич, Тот, Баньяк, Форсагер, Лубега (Ботич, 65), Сакс, Яколиш«ЦСКА»: Помазун, Щенников (Бийол, 73), Чернов, Набабкин, Гордюшенко (Ефремов, 46), Бистрович, Хосонов, Тикнизян, Витинью (Пухов, 78), Чалов, Жамалетдинов (Жиронкин, 69)