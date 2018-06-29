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    ЦСКА сыграл вничью с 5-й командой чемпионата Австрии

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    Московский ЦСКА сыграл вничью с клубом «Адмира Ваккер» (1:1) в контрольном матче на сборе в Австрии.

    ЦСКА
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    Счет на 20-й минуте открыли армейцы — Фёдор Чалов отличился после передачи от Витиньо. Однако уже через 7 минут австрийцы отыгрались — гол забил полузащитник Эдриса Лубега.

    «Адмира Ваккер» финишировал на пятом месте в минувшем сезоне австрийской Бундеслиги.

    Товарищеский матч
    «Адмира Ваккер» (Австрия) — «ЦСКА» (Москва) — 1:1 (1:1)
    Голы: Чалов, 20 (0:1). Лубега, 26 (1:1)«Адмира Ваккер»: Ляйтнер (Куттин, 46), Цвиршиц, Штраусс, Айву, Спасич, Тот, Баньяк, Форсагер, Лубега (Ботич, 65), Сакс, Яколиш«ЦСКА»: Помазун, Щенников (Бийол, 73), Чернов, Набабкин, Гордюшенко (Ефремов, 46), Бистрович, Хосонов, Тикнизян, Витинью (Пухов, 78), Чалов, Жамалетдинов (Жиронкин, 69)
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