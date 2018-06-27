Каррера не видит Дзюбу в «Спартаке»

Главный тренерзаявил, что не видитв составе своей команды.

«Хотел бы видеть Дзюбу в "Спартаке"? Нет. У меня есть Зе Луиш", — сказал Каррера в интервью 'Российской газете'.

Также Каррера выразил мнение, что Дзюба и Федор Смолов могли бы вместе выходить в основе сборной России: 'Дзюба и Смолов — это два абсолютно разноплановых игрока. И оба очень сильны. Они могли бы выходить на поле вместе. Думаю, это была бы очень сильная связка. А кто из них сильнее на данный момент — не берусь говорить'.

Напомним, Дзюба выступал за 'Спартак' с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды в 'Томь' и 'Ростов'. 0