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    Каррера не видит Дзюбу в «Спартаке»

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    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не видит Артема Дзюбу в составе своей команды.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Хотел бы видеть Дзюбу в "Спартаке"? Нет. У меня есть Зе Луиш", — сказал Каррера в интервью 'Российской газете'.

    Также Каррера выразил мнение, что Дзюба и Федор Смолов могли бы вместе выходить в основе сборной России: 'Дзюба и Смолов — это два абсолютно разноплановых игрока. И оба очень сильны. Они могли бы выходить на поле вместе. Думаю, это была бы очень сильная связка. А кто из них сильнее на данный момент — не берусь говорить'.

    Напомним, Дзюба выступал за 'Спартак' с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды в 'Томь' и 'Ростов'. 0

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