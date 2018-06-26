Пасторе прилетел в Рим

Хавьер Пасторе
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29-летний полузащитник прилетел в Рим, где пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт, сообщает пресс-служба «Ромы». Ожидается, что договор будет рассчитан на четыре года.
Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро. Еще 4 миллиона евро ПСЖ может получить в качестве бонусов.
Накануне футболист оставил сообщение на своей странице в Facebook, отметив, что все дороги ведут в Рим.
Пасторе является воспитанником аргентинского клуба «Тальерес». В 2009 году он перешел в итальянский «Палермо», а в 2011 — в ПСЖ.
Контракт с парижанами действовал до лета 2019 года.
📸 L'arrivo di Javier Pastore all'aeroporto di Ciampino 📍#ASRoma pic.twitter.com/GsUFQOR9sr— AS Roma (@OfficialASRoma) 25 июня 2018 г.