Пасторе прилетел в Рим

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»близок к переходу в «Рому».

29-летний полузащитник прилетел в Рим, где пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт, сообщает пресс-служба «Ромы». Ожидается, что договор будет рассчитан на четыре года.

Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро. Еще 4 миллиона евро ПСЖ может получить в качестве бонусов.

Накануне футболист оставил сообщение на своей странице в Facebook, отметив, что все дороги ведут в Рим.

Пасторе является воспитанником аргентинского клуба «Тальерес». В 2009 году он перешел в итальянский «Палермо», а в 2011 — в ПСЖ.

Контракт с парижанами действовал до лета 2019 года.

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