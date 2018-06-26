Перед «Динамо» поставят задачу выйти в еврокубки

Генеральный директор московского «Динамо»рассказал о задачах команды на следующий сезон.

По итогам минувшего чемпионата России динамовцы заняли 8-е место.

«Задачу, которую ставили перед прошлым сезоном, мы, в принципе, выполнили — вошли в десятку. Но "Динамо" — не та команда, которая должна довольствоваться восьмым местом. Поэтому в новом сезоне будем ставить другую задачу — войти в пятерку-шестерку. Исходя из тех реалий и состава, что у нас есть, реальной задачей будет попадание в еврокубки», — приводит слова Федорова пресс-служба клуба. 0