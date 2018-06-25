Левандовски не хочет все время играть в одной лиге

Нападающийи мюнхенскойзаявил, что хотел бы поиграть в другом чемпионате.

«Я уже говорил, что не хочу играть в одной лиге все время. Но сейчас я не знаю ничего о своем будущем. Пока не думаю о трансферном рынке. Мне 29 лет, и я знаю, что могу еще много лет играть на высоком уровне, если не получу травм», — цитирует Левандовски «The Players Tribune».

Напомним, поляк играет в Бундеслиге с 2010 года, когда перешел в «Боруссию». В 2014-м Левандовски присоединился к «Баварии».

Ранее сообщалось о том, что Левандовски может продолжить карьеру в «МЮ».