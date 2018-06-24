«Ростов» отправился на сбор в Австрию

Футболистыотправились на учебно-тренировочный сбор в Бад-Радкерсбург (Австрия), сообщает официальный сайт клуба.

«Желто-синие» прилетят в Грац, после чего поедут до места проведения сбора.

Отмечается, что на сегодня, 24 июня, у команды запланирована одна тренировка. Расписание товарищеских матчей ростовчан будет объявлено позднее.