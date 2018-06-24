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    «Ростов» отправился на сбор в Австрию

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    Футболисты «Ростова» отправились на учебно-тренировочный сбор в Бад-Радкерсбург (Австрия), сообщает официальный сайт клуба.

    «Ростов» отправился на сбор в Австрию
    «Ростов» отправился на сбор в Австрию
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    «Желто-синие» прилетят в Грац, после чего поедут до места проведения сбора.

    Отмечается, что на сегодня, 24 июня, у команды запланирована одна тренировка. Расписание товарищеских матчей ростовчан будет объявлено позднее.

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