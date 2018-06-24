«Ростов» отправился на сбор в Австрию
ФК «Ростов»
«Желто-синие» прилетят в Грац, после чего поедут до места проведения сбора.
Отмечается, что на сегодня, 24 июня, у команды запланирована одна тренировка. Расписание товарищеских матчей ростовчан будет объявлено позднее.
✈✈— Football Club Rostov (@rostovfc) 24 de junho de 2018
Сегодня утром желто-синие отправились на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в австрийском Бад-Радкерсбурге.
Впереди у нашей команды «прямой» перелет до Граца, а следом поездка до пункта назначения.
По прилете «Ростов» ждет тренировка. pic.twitter.com/wuQqNdOSO9