Форвард «Краснодара» перешел в «Рапид»

Андрей Иван
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Клубы договорились о подписании арендного соглашения 21-летнего нападающего на сезон-2018/19 с правом выкупа.
В 2017 году «Краснодар» приобрел Ивана у «Университатя Крайова» за четыре миллиона евро.
В сезоне 2017/18 РПФЛ Иван провел в общей сложности лишь 32 минуты на поле.
Румынский форвард чёрно-зелёных Андрей Иван будет выступать за венский «Рапид» минимум до окончания сезона 2018/19. Подробнее 👇https://t.co/Ug6Yn4qahT pic.twitter.com/NUu29L5dsB— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 24 de junho de 2018