Форвард «Краснодара» перешел в «Рапид»

Нападающийи сборнойпроведет следующий сезон в составе венскогона правах аренды, сообщает пресс-служба «быков».

Клубы договорились о подписании арендного соглашения 21-летнего нападающего на сезон-2018/19 с правом выкупа.

В 2017 году «Краснодар» приобрел Ивана у «Университатя Крайова» за четыре миллиона евро.

В сезоне 2017/18 РПФЛ Иван провел в общей сложности лишь 32 минуты на поле.