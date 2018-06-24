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    Форвард «Краснодара» перешел в «Рапид»

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    Нападающий «Краснодара» и сборной Румынии Андрей Иван проведет следующий сезон в составе венского «Рапида» на правах аренды, сообщает пресс-служба «быков».

    Андрей Иван
    Андрей Иван
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    Клубы договорились о подписании арендного соглашения 21-летнего нападающего на сезон-2018/19 с правом выкупа.

    В 2017 году «Краснодар» приобрел Ивана у «Университатя Крайова» за четыре миллиона евро.

    В сезоне 2017/18 РПФЛ Иван провел в общей сложности лишь 32 минуты на поле.

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