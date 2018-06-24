СМИ: Березуцкие не будут продлевать контракты с ЦСКА

Защитникирешили не подписывать новые контракты с ЦСКА, информирует Sport24.

Действующие соглашения 36-летних футболистов истекают 30 июня.

В апреле президент ЦСКА Евгений Гинер выразил надежду на то, что братья останутся в команде еще на один год. «Наверное, так как они уже полжизни со мной, им будет трудно мне отказать. Посмотрим, какой я переговорщик», — сказал Гинер.

Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 года с перерывом на полугодичную аренду в новороссийский «Черноморец». По окончании чемпионата страны того сезона к ЦСКА присоединился Василий.

До перехода в ЦСКА братья выступали за «Торпедо-ЗИЛ».

В составе ЦСКА Алексей Березуцкий провел 502 матча, в которых забил 11 мячей. В активе Василия Березуцкого 531 матч и 14 голов.