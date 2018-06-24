ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кроос спас Лёва от позораДневник ЧМ-2018. Камбэк Германии, бельгийская феерия и юбилей Чичарито
    Короче, ЧМ. 23 и 24 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 08:16
    • Предварительный диагноз Фарфана – сотрясение мозга
  • 07:53
    • ФИФА открыла дело против Шакири и Джаки
  • 07:31
    • СМИ: Березуцкие не будут продлевать контракты с ЦСКА
  • 07:21
    • Лев: У Ройса сводило ноги, у Руди перелом носа
    Все новости спорта

    СМИ: Березуцкие не будут продлевать контракты с ЦСКА

    ЦСКА РФПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    Защитники Алексей и Василий Березуцкие решили не подписывать новые контракты с ЦСКА, информирует Sport24.

    Василий Березуцкий
    Василий Березуцкий
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Действующие соглашения 36-летних футболистов истекают 30 июня.

    В апреле президент ЦСКА Евгений Гинер выразил надежду на то, что братья останутся в команде еще на один год. «Наверное, так как они уже полжизни со мной, им будет трудно мне отказать. Посмотрим, какой я переговорщик», — сказал Гинер.

    Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 года с перерывом на полугодичную аренду в новороссийский «Черноморец». По окончании чемпионата страны того сезона к ЦСКА присоединился Василий.

    До перехода в ЦСКА братья выступали за «Торпедо-ЗИЛ».

    В составе ЦСКА Алексей Березуцкий провел 502 матча, в которых забил 11 мячей. В активе Василия Березуцкого 531 матч и 14 голов.

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 12-18 июня
  • 18/06/2018 в 12:47
    •
  • Прогноз
  • Англия – Панама
  • 2,15
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    Самые надёжные премиальные кроссоверы 2018 годаСамые популярные кроссоверы в России за 1,5 миллиона рублей
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Должна сыграть «привычка вторых таймов»
  • Англия – Панама. Прогноз и ставки
  • 2,15
    •
  • У кого будут нити игры?
  • Англия – Панама. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Неожиданные лидеры сохранят свои позиции
  • Япония – Сенегал. Прогноз и ставки
  • 3,15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эден Азар Футбол Они могут выиграть чемпионат мираУверенная победа сборной Бельгии над командой Туниса на ЧМ — в нашем обзоре прессы Вчера в 20:480
  • 23:51
    • Гол Крооса стал рекордным в истории чемпионатов мира
  • 23:08
    • Лосано: Не думаю сейчас об интересе «Реала» и «Барселоны», я сосредоточен на ЧМ
  • 20:27
    • Крстаич: Сборная Сербии была ограблена, арбитра нужно судить в Гааге
    Чичарито — лучший мексиканский бомбардир Футбол Гол Чичарито — юбилейный, гол Сон Хын Мина — запоздалыйПобеда сборной Мексики над Кореей — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вторая победа «дьяволов»
  • 5,86
    •
  • 08:11
    • Польский футбольный союз оштрафован ФИФА
  • 23:59
    • Севастова и Мария разыграют титул на Мальорке
  • 23:58
    • Чичарито: Мы не обращаем внимания ни на критику, ни на похвалы
    Сборная Мексики на домашнем ЧМ-1986 Футбол Кто к нам с мячом придет? МексикаПроклятие первого раунда, Хьюго Санчес, дисквалификация перед ЧМ-1990 и два успешных домашних мундиаля. История сборной Мексики на чемпионатах мира по футболу Вчера в 14:110
  • 19:53
    • Сборная Мексики обыграла команду Кореи на ЧМ-2018
  • 19:11
    • Ковальчук стал игроком «Лос-Анджелеса»
  • 17:00
    • Бельгия в результативном матче разгромила Тунис
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие