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    Рязанцев: Луческу не дал мне ни одного шанса

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    Экс-полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев объяснил, почему не заиграл в питерском клубе.

    Александр Рязанцев
    Александр Рязанцев
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    «Луческу не дал мне ни одного шанса. Он занял такую позицию: "Все мне нравятся, ты молодец, классный, потерпи, мне результат нужен". Но я был одним из тех, кто может дать этот результат. Я поздно понял его игру, и сорвалась моя аренда в "Ростов". После этого история прекратилась.

    Грустно, но рук не опускаю, надо было понять, что это не мое. Условия контракта? Мне в "Рубине" предлагали больше, я ушел на меньший контракт для того, чтобы проявить себя ради сборной», — сказал Рязанцев, которого цитирует «Спорт FM».

    «В "Зените" 40 человек, на поле и в ротации. Это одна из больших задач, которую нужно решать Семаку", — добавил полузащитник.

    Напомним, Рязанцев перешел в 'Зенит' из 'Рубина' в начале 2014 года, однако не сумел закрепиться в составе питерцев. В последние годы хавбек выступал на правах аренды за 'Урал' и 'Амкар'.

    В июне стало известно, что Рязанцев покидает 'Зенит'.

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