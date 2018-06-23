Рязанцев: Луческу не дал мне ни одного шанса

Экс-полузащитникобъяснил, почему не заиграл в питерском клубе.

«Луческу не дал мне ни одного шанса. Он занял такую позицию: "Все мне нравятся, ты молодец, классный, потерпи, мне результат нужен". Но я был одним из тех, кто может дать этот результат. Я поздно понял его игру, и сорвалась моя аренда в "Ростов". После этого история прекратилась.

Грустно, но рук не опускаю, надо было понять, что это не мое. Условия контракта? Мне в "Рубине" предлагали больше, я ушел на меньший контракт для того, чтобы проявить себя ради сборной», — сказал Рязанцев, которого цитирует «Спорт FM».

«В "Зените" 40 человек, на поле и в ротации. Это одна из больших задач, которую нужно решать Семаку", — добавил полузащитник.

Напомним, Рязанцев перешел в 'Зенит' из 'Рубина' в начале 2014 года, однако не сумел закрепиться в составе питерцев. В последние годы хавбек выступал на правах аренды за 'Урал' и 'Амкар'.

В июне стало известно, что Рязанцев покидает 'Зенит'.