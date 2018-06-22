Агент: ЦСКА некуда спешить с трансфером Головина, цену нужно поднимать

Агентсчитает, что ЦСКА поступил правильно, отклонив предложение «Ювентуса» по трансферу

«В данном случае цену нужно поднимать не миллионами, и десятками миллионов. Думаю, что спешить некуда – обращений последует еще много.

В Италии хороший чемпионат, команда действительно с большими традициями. Там играли Платини, Дель Пьеро, множество других звезд. С адаптацией проблем не возникнет – футболисты понимают друг друга с полуслова», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

«Александр прибавляет, выглядит все лучше и лучше. Уверен, когда он попадет в чемпионат круче российского, то станет развиваться и дальше.

Самое главное – отношение тренера. Головину нужно почувствовать, насколько он в нем заинтересован, чего от него хочет. Деньги – второстепенный вопрос, их и так в современном футболе много. Перед переходом Александру обязательно надо пообщаться с тренером», — добавил Варга.