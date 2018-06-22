Семин подтвердил возвращение Жемалетдинова

Рифат Жемалетдинов
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21-летний игрок провел в казанском клубе последние два сезона.
По данным СМИ, «Локомотив» заплатил за футболиста 1,5 миллионов евро, прописанные в договоре.
«Да-да, он теперь наш футболист. Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно.
Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьет, выйдет на новый уровень. Он находится дома, в своей команде, ему не нужна адаптация. Я ему пожелал удачи. Контракт — долгосрочный», — сказал Семин в интервью «Р-Спорт».