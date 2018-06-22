Защитник «Ромы» может перейти в «Челси»

Защитникможет продолжить карьеру в, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

«Cиние» готовы выполнить финансовые требования итальянцев, заплатив за переход 27-летнего футболиста 38 миллионов евро. Теперь лондонцам предстоит провести переговоры с самим игроком и договориться с ним об условиях будущего соглашения.

Отмечается, что инициатором сделки является Маурицио Сарри, который, как ожидается, станет новым главным тренером лондонского клуба.

В минувшем сезоне Манолас провел в чемпионате Италии 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.