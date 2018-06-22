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    ЦСКА подписал контракт со словенским полузащитником

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    Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника «Рудара» Яки Бийола.

    Яка Бийол
    Яка Бийол
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    «Армейцы» подписали с 19-летним словенским футболистом пятилетний контракт.

    Новичок «красно-синих» уже прибыл в Бад-Тацмансдорф и приступил к работе под руководством Виктора Гончаренко.

    «Очень рад, что перешел в клуб с такими большими традициями! Я многое слышал о ПФК ЦСКА, посмотрел немалое количество матчей своей новой команды, знаю имена практически всех игроков.

    Мое основное амплуа — опорный полузащитник, а сильные стороны связаны в первую очередь с оборонительными функциями. Хочу поскорее познакомиться со всеми ребятами и начать тренироваться с новой командой!», — сказал Бийол.

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    • «Бийол — очень сильный в единоборствах футболист, неуступчивый, с хорошим коротким и средним пасом.

    В ближайшее время мы поймем, лучше ли ему атаковать из глубины или действовать ближе к обороне, но набор сильных качеств у игрока в любом случае есть, и это самое главное», — отметил Гончаренко.

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