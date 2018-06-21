Глушаков будет проводить много матчей на сборах, когда станет тренером

Полузащитник «Спартака»поделился впечатлениями от первой тренировки после выхода из отпуска.

«Все соскучились по тренировкам, хорошо отдохнули. Пора работать, поэтому получили удовольствие от тренировки. Все счастливы, что никуда не поехали и первый сбор проводим в Тарасовке.

Что касается речи Массимо Карерры, то мы слушали его, анализировали.

Где-то он правильно сказал, мы согласны, что провалили концовку чемпионата, сами виноваты в этом. Счастлив, что на сборе будет много игр. Я уже проходил один сбор с множеством матчем, мне очень понравилось.

Я тоже анализирую это, так как учусь на тренера. Когда я им стану, то, наверное, тоже буду давать много игр, за счет которых набирается оптимальная форма», — сказал Глушаков в интервью клубному телевидению.