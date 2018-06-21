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    Глушаков будет проводить много матчей на сборах, когда станет тренером

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    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от первой тренировки после выхода из отпуска.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    «Все соскучились по тренировкам, хорошо отдохнули. Пора работать, поэтому получили удовольствие от тренировки. Все счастливы, что никуда не поехали и первый сбор проводим в Тарасовке.

    Что касается речи Массимо Карерры, то мы слушали его, анализировали.

    Где-то он правильно сказал, мы согласны, что провалили концовку чемпионата, сами виноваты в этом. Счастлив, что на сборе будет много игр. Я уже проходил один сбор с множеством матчем, мне очень понравилось.

    Я тоже анализирую это, так как учусь на тренера. Когда я им стану, то, наверное, тоже буду давать много игр, за счет которых набирается оптимальная форма», — сказал Глушаков в интервью клубному телевидению.

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