Семаку нужно время, чтобы определиться с составом, заявил Дюков

Председатель совета директоров «Зенита»заявил, что главному тренеру командынужно время для формирования состава.

Семак стал главным тренером «Зенита» 29 мая, подписав контракт на два года с возможностью продления еще на один год.

«Ему нужно познакомиться с теми игроками, которые будут на сборах, следить за футболистами в сборных на чемпионате мира. Ему нужно время, чтобы определиться с теми игроками, на которых он сделает ставку, которые подходят под его философию игры. Давайте подождем и не будем торопиться.

Он в "Зените" несколько лет был помощником, работал с многими тренерами и успешно проработал полтора года в "Уфе". Поэтому выбор на него пал не просто так, он заслужил это назначение, и мы в него верим», — приводит ТАСС слова Дюкова.