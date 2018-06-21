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    Семаку нужно время, чтобы определиться с составом, заявил Дюков

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    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков заявил, что главному тренеру команды Сергею Семаку нужно время для формирования состава.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    Семак стал главным тренером «Зенита» 29 мая, подписав контракт на два года с возможностью продления еще на один год.

    «Ему нужно познакомиться с теми игроками, которые будут на сборах, следить за футболистами в сборных на чемпионате мира. Ему нужно время, чтобы определиться с теми игроками, на которых он сделает ставку, которые подходят под его философию игры. Давайте подождем и не будем торопиться.

    Он в "Зените" несколько лет был помощником, работал с многими тренерами и успешно проработал полтора года в "Уфе". Поэтому выбор на него пал не просто так, он заслужил это назначение, и мы в него верим», — приводит ТАСС слова Дюкова.

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