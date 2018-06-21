Дрогба похвалил Криштиану Роналду

Дидье Дрогба
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В двух матчах мундиаля 33-летний Роналду забил 4 мяча и возглавляет гонку бомбардиров мирового первенства.
«Роналду – лучший нападающий мира на данный момент. Он идеален. Он может забивать головой, с левой и правой ноги, а также со штрафных. А еще он всегда в движении.
Думаю, защитникам сложно играть против футболиста, который постоянно двигается. Его партнерам в полузащите проще отдать передачу парню, который постоянно находится в движении», – цитирует BBC Дрогба.
Сборная Португалии в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 сыграет с Ираном (25 июня, Саранск).