Дрогба похвалил Криштиану Роналду

Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д`Ивуарапрокомментировал игру форварда сборной Португалиина чемпионате мира-2018.

В двух матчах мундиаля 33-летний Роналду забил 4 мяча и возглавляет гонку бомбардиров мирового первенства.

«Роналду – лучший нападающий мира на данный момент. Он идеален. Он может забивать головой, с левой и правой ноги, а также со штрафных. А еще он всегда в движении.

Думаю, защитникам сложно играть против футболиста, который постоянно двигается. Его партнерам в полузащите проще отдать передачу парню, который постоянно находится в движении», – цитирует BBC Дрогба.

Сборная Португалии в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 сыграет с Ираном (25 июня, Саранск).