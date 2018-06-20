Уилшир объявил об уходе из «Арсенала»

Полузащитникзаявил, что не будет продлевать контракт с «Арсеналом».

«Могу подтвердить, что покину "Арсенал", когда мой контракт подойдет к концу.

После ряда продолжительных бесед с руководством и после недавней встречи с новым главным тренером Унаи Эмери я понял, что мне практически ничего не остается, кроме как принять это исключительно спортивное решение», – написал Уилшер на своей странице в Instagram.

«Я уже говорил, что вместе со своим представителем вел переговоры с клубом на протяжении нескольких месяцев. Мое намерение заключалось в том, чтобы остаться игроком "Арсенала". Я был в "Арсенале" с 17 лет и всегда чувствовал себя частью клуба. Я даже готов был пойти на уменьшение зарплаты».

Ранее сообщалось, что у 26-летнего англичанина есть предложения от «Эвертона», «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона». Кроме того, им интересуется «Ювентус».