«Интер» предложил за хавбека «Ромы» 30 млн евро и двух молодых игроков

Полузащитник «Ромы»может перейти в «Интер», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, «нерадзурри» готовы отдать за 30-летнего бельгийца 30 миллионов евро и права на двух молодых игроков — 18-летнего полузащитника Николу Заньоло и 19-летнего нападающего Андреа Пинамонти.

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти хорошо знаком с бельгийцем по совместной работе в римском клубе.

О сделке могут объявить 1 июля.

Отмечается, что «Рома» уже определилась с возможной заменой для бельгийца — ей станет Хавьер Пасторе из «Пари Сен-Жермен».

Наингголан в прошлом сезоне провел 42 матча за «Рому» во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач.