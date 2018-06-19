Гризманн и Эрнандес продлили контракты с «Атлетико»

Нападающий сборной Франциипродлил контракт с «Атлетико» до 2023 года, сообщается на официальном сайте мадридцев.

Антуан Гризманн, Лукас Эрнандес и Тома Лемар заключили контракты с «Атлетико» atleticodemadrid.com 1500 Бесплатная ставка Забрать!

Предыдущее соглашение между игроком и клубом было рассчитано до 2022 года.

Также сообщается, что французский защитник команды Лукас Эрнандес продлил контракт с мадридцами до 2024 года.

Кроме того, контракт с клубом подписал полузащитник сборной Франции Тома Лемар, о переходе которого из «Монако» было объявлено ранее.

Все три игрока в настоящее время находятся в России, где в составе сборной Франции принимают участие в чемпионате мира. В следующем матче французы сыграют с командой Перу (21 июня, Екатеринбург).